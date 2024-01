Basketballers Knicks halen uit tegen NBA-titelverdediger Nuggets

De basketballers van Denver Nuggets hebben in New York hun grootste nederlaag van het seizoen geleden in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De Knicks bouwden hun zegereeks uit naar vijf en deden dat met indrukwekkende cijfers (122-84) tegen de titelverdediger.

De onlangs aangetrokken OG Anunoby was de topschutter bij de thuisploeg met 26 punten. Nikola Jokic was voor de Nuggets goed voor 31 punten en was na afloop kritisch over zijn ploeg. “Er stond vandaag maar één team op het veld, we waren er simpelweg niet”, zei de Servische sterspeler.

Harrison Barnes was de grote man bij Sacramento Kings, dat bij Golden State Warriors een nipte zege (133-134) boekte. De oud-speler van de Warriors kwam tot een niet eerder door hem gehaalde score van 39 punten en was in de slotfase ook verdedigend van grote waarde. Het was voor de derde keer op rij dat de derby van Noord-Californië werd beslist op 1 punt.