Djokovic schrikt van ‘een van mijn slechtste duels ooit’

Novak Djokovic was hard in zijn oordeel over zijn eigen spel tegen Jannik Sinner in de halve eindstrijd van de Australian Open. De 36-jarige Serviër verloor in vier sets en pakte in de eerste twee sets slechts drie games: 1-6 2-6 7-6 (6) 3-6.

“Sinner heeft mij volledig overtroffen”, sprak Djokovic op een persconferentie. “Ik schrok van mijn niveau. Dit was, voor zover ik mij kan herinneren, een van mijn slechtste wedstrijden ooit op een grandslamtoernooi.”

Djokovic kijkt niet alleen met een slecht gevoel terug op de halve finale, maar op het gehele toernooi. “De wedstrijd tegen Adrian Mannarino was misschien geweldig”, doelde de 24-voudig grandslamwinnaar op zijn partij uit de vierde ronde, waarin hij slechts drie games weg gaf. “Verder heb ik hier niet mijn beste tennis gespeeld, niet zoals ik hier zo vaak heb laten zien. Ik was mezelf niet op de baan. Je kunt zeggen dat het halen van de halve finale een goed resultaat is, maar zo zie ik dat niet. Ik verwacht altijd het beste van mezelf.”