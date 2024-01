Favorietenrol verleden tijd voor windfoiler Badloe op WK

Kiran Badloe hoopt tijdens het komende WK in de nieuwe olympische iQFoil-klasse op Lanzarote een stap te zetten in de strijd om een ticket voor de Spelen van Parijs. De 29-jarige windfoiler kijkt met vertrouwen vooruit, maar is bovenal realistisch. “Mijn favorietenrol hoort in het verleden, waar hij samen met mijn oude surfplanken stof aan het vergaren is”, zei de olympisch kampioen van Tokio in de inmiddels verdwenen RS:X-klasse.

Nederland mag voor de Spelen van komende zomer één deelnemer afvaardigen in de iQFoil-klasse, een zeilonderdeel. Het startbewijs gaat naar degene met de beste resultaten tijdens het afgelopen WK in Den Haag, het komende WK op Lanzarote en de wereldbeker van Mallorca in april. Waar landgenoot Luuc van Opzeeland de titel greep in Den Haag, moest Badloe op het laatste WK opgeven door materiaalpech.

“Die pech was tekenend voor dat hele WK”, keek Badloe terug in een telefonisch interview vanaf Lanzarote. “Er speelden meer zaken, bij mijzelf, mijn coaches, de strategie. We hebben goed geëvalueerd en hard gewerkt aan de punten die beter moesten. Ik heb me de laatste tijd kunnen klaarstomen, zonder afleiding en met een goede focus. Ik ben bovendien sinds oktober blessurevrij en kan meer van mijn lichaam vragen. Ik heb kunnen werken aan consistentie, dat geeft veel vertrouwen.”

Ondanks de goede voorbereiding realiseert Badloe zich dat zijn vanzelfsprekende abonnement op goud verlopen is met de komst van de iQFoil-klasse. De drievoudig wereldkampioen in de RS:X-klasse denkt tien jaar te zijn teruggezet door de verandering. “Ik ben geen olympisch kampioen in deze klasse, ik moest weer vanaf onderaan beginnen. Bij mij leeft het besef dat het een hele andere sport is geworden en ik zie mezelf dus ook geen favorietenrol hebben. Het is niet frustrerend dat veel mensen zich dat niet realiseren. Ik besef dat dit geen algemene kennis is.”

Badloe verklaarde afgelopen zomer wel dat spreekwoordelijk de stukjes langzamerhand in elkaar vallen, maar weet dat de puzzel nog niet compleet is. “Maar ik kan in ieder geval het plaatje herkennen en dat maakt het wel makkelijker”, lachte hij.

Hoewel er nog een kwalificatiemoment volgt in april, weet hij dat een goede prestatie op Lanzarote cruciaal is voor zijn olympische deelname. “Het is een alles-of-niets-scenario. Ik moet in punten bijblijven. Een stap zetten in de kwalificatiestrijd en eventueel succes op het WK gaan hand in hand. Als ik me wil kwalificeren voor de Spelen, dan moet ik het goed doen op het WK.”

Het WK windfoilen is van 26 januari tot en met 3 februari op Lanzarote.