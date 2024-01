Schaatser Stolz verpulvert wereldrecord op 1000 meter

Jordan Stolz heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City met een wereldrecord de concurrentie verpulverd op de 1000 meter. De 19-jarige Amerikaan dook met 1.05,37 onder de oude toptijd van de Rus Pavel Koelizjnikov (1.05,69). Hij was veel sneller dan Zhongyan Ning uit China (1.06,97) en David Bosa uit Italië (1.07,06).

Stolz dook in de opening en in de eerste ronde onder de tussentijden die Koelizjnikov in 2020 op dezelfde schaatsbaan in de VS neerzette. In de slotronde vergrootte hij de marge met de Rus nog eens. Hij was bovendien meer dan anderhalve seconde sneller dan alle andere schaatsers.

Nederlands kampioen Jenning de Boo reed zijn eerste 1000 meter op hoogte. In de rit tegen de Japanner Ryota Kojima, die al vroeg ten val kwam, reed de 20-jarige schaatser 1.07,37. Daarmee bleef hij 0,01 seconde boven zijn persoonlijk record en werd zevende.

Tim Prins verbeterde zichzelf wel. Met 1.07,20 was hij sneller dan zijn 1.07,52 van tijdens de NK afstanden. Uiteindelijk was dat goed voor de vijfde tijd.

Kjeld Nuis had vooraf aan de wedstrijd al aangeven dat hij niet fit was en niet zou strijden voor een snelle tijd. Hij startte wel voor de punten in het wereldbekerklassement en werd met 1.15,16 negentiende.