Schaatsster Leerdam slechts elfde op 1000 meter in Salt Lake City

Jutta Leerdam heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City na een moeizame race met 1.14,65 genoegen moeten nemen met de elfde plaats. De regerend wereldkampioene op de kilometer werd in haar rit geklopt door de Amerikaanse Brittany Bowe en zag daarna ook concurrenten Miho Takagi uit Japan en de Amerikaanse Kimi Goetz veel sneller rijden. Takagi won in 1.12,77 vlak voor Goetz (1.12,85). Antoinette Rijpma-de Jong was met 1.14,11 de beste Nederlandse op de vijfde plaats.

In de rit tegen de wereldrecordhoudster Bowe was Leerdam moeizaam weg en ze moest in de achtervolging op de Amerikaanse. Op 600 meter was ze Bowe voorbij, maar die kon haar door een goede laatste kruising opnieuw passeren. Bowe werd vierde in 1.14,01. De Chinese Mei Han werd met 1.13,64 nog derde.