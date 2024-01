Shorttrackster Schulting maakt rentree in wereldbeker Dresden

Shorttrackster Suzanne Schulting maakt haar rentree in de wereldbekerwedstrijd in het Duitse Dresden van 9 tot en met 11 februari. De drievoudig olympisch kampioene rijdt haar eerste internationale wedstrijden van het seizoen, nadat ze later aan het seizoen was begonnen door oververmoeidheid en een val in de training.

Schulting heeft van de selectiecommissie shorttrack van schaatsbond KNSB een aanwijsplek gekregen voor de wereldbekerwedstrijd in Dresden en die van een week later in het Poolse Gdansk. Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Diede van Oorschot en Michelle Velzeboer zijn de andere shorttracksters.

Bij de mannen ontbreekt Jens van ’t Wout nog in Dresden. De shorttracker moest geblesseerd opgeven op de EK in januari en slaat de vijfde wereldbekerwedstrijd over om zijn enkel meer tijd te geven volledig te herstellen met het oog op de WK, die van 15 tot en met 17 maart plaatsvinden in Rotterdam. De selectiecommissie heeft Van ’t Wout aangewezen voor de wereldbekerwedstrijd in Gdansk.

In Dresden komen Teun Boer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Daan Kos, Kay Huisman en Hugo Bosma in actie. Een week later in Gdansk rijden Van ’t Wout en Bram Steenaart in de plaats van Huisman en Bosma.