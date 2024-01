Skeletonster Bos houdt leiding wereldbeker na brons in Lillehammer

Skeletonster Kimberley Bos heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Lillehammer brons gepakt. De 30-jarige Edese moest op de baan in Noorwegen de Duitse olympisch kampioene Hannah Neise en de Amerikaanse Mystique Ro voor zich dulden. Bos behoudt wel de leiding in het wereldbekerklassement.

Bos had in de eerste run de vierde tijd neergezet met 53,07. In de tweede run was ze met 52,93 de snelste, maar Neise en Ro wisten respectievelijk 0,06 seconde en 0,01 seconde onder haar totaaltijd van 1.46,00 te duiken. De Belgische Kim Meylemans, die de snelste was geweest in de eerste run, slaagde daar niet in. Met de veertiende tijd zakte ze naar de vijfde plaats.

Voor Bos is het de vierde wereldbekermedaille van het seizoen. Ze won eerder de wedstrijden in Innsbruck en Sankt Moritz en werd derde in La Plagne. Met 1010 punten heeft ze een ruime voorsprong op Meylemans (832) en de Italiaanse Valentina Margaglio (822).