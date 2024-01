Topskiester Shiffrin na zware val naar ziekenhuis

De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin is zwaar ten val gekomen tijdens een afdaling om de wereldbeker in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo. De 28-jarige veelvoudig kampioene bleef minutenlang liggen tegen de veiligheidszeilen, waarin ze was beland. Uiteindelijk kwam ze overeind en verliet ze de piste waarbij ze last leek te hebben van haar linkerknie.

Shiffrin, die bezig was aan pas haar tweede afdaling van het seizoen, werd met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. De vijfvoudig winnares van de wereldbeker over alle disciplines won dit seizoen zeven van de 22 races waaraan ze deelnam. Haar grootste concurrent Petra Vlhova uit Slowakije scheurde eerder deze maand haar kruisbanden en komt dit seizoen niet meer in actie.

Shiffrin wordt algemeen beschouwd als de beste skiester ooit. Ze won een recordaantal van 95 wereldbekerwedstrijden.