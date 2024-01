Zeiler Bos begint moeizaam aan WK in Ilca 7-klasse

Zeiler Duko Bos is moeizaam begonnen aan het WK in de Ilca 7-klasse, voorheen bekend als de Laser-klasse. De Nederlander noteerde in Adelaide een elfde en veertiende plek en neemt met die resultaten na de eerste dag de 31e plaats in het klassement in. Er doen 152 zeilers mee.

“We hadden goede wind en stroom tegen, maar het begin was een beetje stroef”, aldus coach Pieter-Jan Postma. “Nog niet alle klappen waren raak en dat was duur. We bouwen gewoon door en we gaan lekker in het evenement groeien. We kijken uit naar morgen.”

Bos eindigde in augustus bij het WK in Den Haag als zevende en stelde daarmee voor Nederland een ticket veilig voor de Olympische Spelen van Parijs. Bos heeft al voldaan aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF en wordt na dit WK voorgedragen. Nederland mag per klasse één zeiler afvaardigen.