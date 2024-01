Zverev na verlies op Australian Open en ziekte toch in Daviscup

Alexander Zverev wil ondanks zijn pijnlijke nederlaag in de halve finales van de Australian Open volgende week voor Duitsland uitkomen in de Daviscup. “Ik ga ervan uit dat ik in Hongarije erbij zal zijn”, zei hij over het aanstaande landenduel. Zverev (26) werd de afgelopen dagen gehinderd door een lichte griep. De nummer 6 van de wereld verloor in Melbourne in een vijfsetter van de Rus Daniil Medvedev.

“Natuurlijk is het een enorme tegenvaller. Het ging de afgelopen maanden supergoed en zowel in de voorbereiding als hier in Australië heb ik alles gedaan wat ik kon doen”, keek Zverev terug. “Aan het einde van de tweede set voelde ik me minder fit. Ik ben een beetje ziek gewest en had koorts de nacht voor de wedstrijd. Dat helpt natuurlijk niet”, vertelde de Duitser, die zes van de zeven keer dat hij een halve finale speelde op een grandslamtoernooi verloor. “Maar als ik zo hard blijf werken, zal ik zeker nog kansen krijgen.”

Die tot nu toe ene keer dat hij wel doordrong tot de finale van een grand slam, verloor hij; in 2020 op de US Open, van de Oostenrijker Dominic Thiem.