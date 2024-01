Marathonschaatser Gelling wint open NK op Weissensee

Daan Gelling heeft het open Nederlands kampioenschap op de Weissensee gewonnen. De marathonschaatser klopte zijn medevluchters Chiel Smit en Ronald Haasjes na 150 ronden in een sprint en bezorgde Royal A-ware, de ploeg van coach Jillert Anema, succes in Oostenrijk.

“We hadden een plan en dat hebben we met de hele ploeg geweldig uitgevoerd”, jubelde Gelling aan de finish. “We zijn allemaal zo fit en zo goed getraind. Maar het lukt op kunstijs gewoon niet goed om dat te laten zien. Hier hadden we 150 kilometer om iedereen te slopen, inclusief favoriet Harm Visser. Dat hebben we gedaan.”

Het tempo lag al snel na de start hoog op het bergmeer. Maar vanaf het moment dat de zon boven de bergen kwam, liep de temperatuur snel op en werd de ijsvloer slechter en slechter. Gelling koos na ruim 100 kilometer voor de aanval en vormde daarna een kopgroep met Haasjes en Smit. Hij vertrouwde op zijn eindsprint en pakte zijn eerste grote titel.

“Ik kan het niet geloven”, stamelde Gelling nadat hij als eerste over de streep was gekomen. “Deze zege hadden we als ploeg echt nodig. Daarom hebben we ook voor de aanval gekozen. Met 100 kilometer te gaan, hebben we om en om gedemarreerd. We zijn blijven gaan. Het was niet eens het plan dat ik van voren zou zitten, maar dat liep zo. Dat we dit bekronen met de titel is fantastisch.”

Eerder op zaterdag won Merel Bosma het open Nederlands kampioenschap bij de vrouwen, kort na het bekendmaken van haar afscheid. Achter haar completeerden ploeggenoten Elsemieke van Maaren en Ineke Dedden het podium.