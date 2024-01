Rolstoeltennisster De Groot naast Vergeer met 21e grandslamtitel

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft Esther Vergeer geëvenaard als het gaat om gewonnen grandslamtitels in het enkelspel. De 27 jaar oude De Groot veroverde op de Australian Open haar 21e grandslamtitel.

De als eerste geplaatste De Groot was in Melbourne in de finale met 7-5 6-4 te sterk voor de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De partij in de Kia Arena, het vierde stadion van Melbourne Park, duurde een uur en 36 minuten.

De Groot won de Australian Open al voor de zesde keer. Ze was vier keer de beste op Roland Garros, zegevierde vijf keer op Wimbledon en won de US Open ook zes keer.

De inmiddels 42 jaar oude Vergeer veroverde haar titels tussen 2002 en 2012. In die tijd was er nog geen enkelspeltoernooi op Wimbledon. Zij was liefst negen keer de beste op het grandslamtoernooi in Australië.