Schaatser De Boo vijfde op 500 meter, tweede dagzege Stolz

Schaatser Jenning de Boo is bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City als vijfde geëindigd op de 500 meter. De Nederlands kampioen reed met 34,21 een persoonlijk record, maar bleef net buiten het podium.

De zege ging naar wereldkampioen Jordan Stolz, die twee uur eerder nog de 1500 meter op zijn naam had geschreven in een toptijd van 1.40,87. De 19-jarige Amerikaan dook voor het eerst onder de 34 seconden met 33,96. De Canadees Laurent Dubreuil werd met 34,05 tweede, Yuma Murakami uit Japan pakte met 34,16 het brons.

De Boo dook in de eerste rit onder zijn persoonlijke beste tijd van 34,44 waarmee hij in december de Nederlandse titel had veroverd. Hein Otterspeer kon niet aan die tijd tippen. Hij kwam tot 34,59 en werd zestiende. Janno Botman verbeterde zichzelf wel flink. Met 34,35 werd hij negende.