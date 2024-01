Schaatsers vierde op ploegachtervolging, wereldrecord VS

De Nederlandse schaatsers hebben zich bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City verzekerd van deelname aan de ploegachtervolging op de WK afstanden. Chris Huizinga, Beau Snellink en Bart Hoolwerf kwamen tot een tijd van 3.38,35 en werden daarmee vierde.

De zege ging naar het team van de Verenigde Staten. De Amerikanen Casey Dawson, Emery Lehman en Ethan Cepuran versloegen Europees en olympisch kampioen Noorwegen met een tijd van 3.33,66. Ze namen en passant ook het wereldrecord af dat de Noren in januari bij de EK in Heerenveen op 3.34,22 hadden gezet. Noorwegen werd tweede en Italië was ook nog sneller dan het Nederlandse team.

De overwinning bij de vrouwen ging naar wereldkampioen Canada. Valérie Maltais, Isabelle Weidemann en Ivanie Blondin versloegen in een rechtstreeks duel in 2.54,07 Japan, dat wel het klassement won. De ploeg van de Verenigde Staten werd derde.

De Nederlandse schaatssters komen door de diskwalificatie in Polen pas later in de Nederlandse nacht in actie in de B-groep. Het team kan de top 7 van het wereldbekerklassement niet meer halen en moet dan als tijdsnelste daarachter het laatste ticket voor de ploegachtervolging op de WK afstanden binnenhalen.