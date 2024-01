Schaatsster Takagi klopt Rijpma-De Jong en Beune op 1500 meter

Schaatsster Antoinette Rijpma-de Jong heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City zilver gepakt op de 1500 meter. De regerend wereldkampioene moest met 1.52,04 alleen de Japanse Miho Takagi voor zich dulden. Die won in 1.51,60 en bleef daarmee ruim boven haar eigen wereldrecord van 1.49,83. Joy Beune pakte het brons.

Rijpma-De Jong zag haar tegenstandster Takagi hard van start gaan. De Japanse kon daardoor in de eerste en derde ronde profiteren van een goede kruising. Rijpma-De Jong was door een betere opening en slotronde ook net iets sneller dan Beune. Met de vijfde zege op rij verzekerde Takagi zich, met de wedstrijd in Quebec nog te gaan, al van de eindzege in het klassement.

Beune had daarvoor haar persoonlijk record verbeterd naar 1.52,23. Met die tijd was ze ruim sneller dan Melissa Wijfje, die eerder 1.53,91 had gereden. Marijke Groenewoud kwam in de slotrit tot een persoonlijk record van 1.53,17 en dat was goed voor de vijfde tijd. Wijfje werd achtste, Esther Kiel met 1.57,31 achttiende.