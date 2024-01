Stolz wint 1500 meter, maar blijft boven wereldrecord Nuis

Schaatser Jordan Stolz heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een dag na het verbreken van het wereldrecord op de 1000 meter ook de 1500 meter op zijn naam gebracht. De 19-jarige Amerikaan won in 1.40,78, maar bleef boven het wereldrecord van 1.40,17 van Kjeld Nuis. Wesly Dijs werd derde.

Stolz moest het in zijn rit tegen Kazuya Yamada alleen opknappen. Na een opening van 23,17 en een eerste ronde van 24,92, wist de regerend wereldkampioen het verval te beperken met 25,63. Met een slotronde van 27,15 kwam hij toch niet in de buurt van de toptijd waarmee Nuis won tijdens de wereldbekerfinale in maart 2019.

Dijs reed 1.42,77 en was daarmee sneller dan de Canadees Connor Howe. De Chinees Zhongyan Ning dook met 1.41,78 ruim onder die tijd, maar daarna was alleen Stolz nog sneller dan Dijs. Patrick Roest kwam tot een tijd van 1.44,44 en werd daarmee veertiende.

Nuis had zich eerder op de dag afgemeld voor de 1500 meter. De olympisch kampioen op die afstand is niet fit. Hij startte een dag eerder wel op de 1000 meter, maar liet de race toen meteen lopen.