Tennisster Sabalenka prolongeert titel op Australian Open

De Belarussische tennisster Aryna Sabalenka heeft haar titel op de Australian Open met overtuiging geprolongeerd. De nummer 2 van de wereld versloeg in de finale, die slechts een uur en 16 minuten duurde, de Chinese Zheng Qinwen met 6-3 6-2. Sabalenka, die pas haar vijfde wedstrijdpunt benutte, heeft het hele toernooi geen set afgestaan.

Na ruim vijf kwartier maakte Sabalenka het af met een sterke forehand, haar grootste wapen. Ze had kort daarvoor een 40-0-voorsprong op eigen service uit handen gegeven met een aantal missers en moest nog een breakpoint wegwerken.

Kort na het laatste punt stak Sabalenka haar armen in de lucht, waarna ze haar coaches langs de baan in de armen viel.

Sabalenka begon voortvarend aan de finale. Ze won de eerste vijf punten en liep meteen uit naar een 3-0-voorsprong. Zheng had duidelijk moeite om aan het tempo en de harde slagen van de Belarussin te wennen.

Zheng kwam met een sterke servicegame terug tot 3-1, tot groot genoegen van het publiek, dat vreesde voor een eenzijdige wedstrijd. Die game bleek echter niet de opmaat voor een gelijkwaardige finale. Sabalenka dicteerde de slagenwisselingen en had het geen moment lastig.

In de eerste game van de tweede set leverde Zheng met drie dubbele fouten haar servicegame in en het geloof verdween bij de nummer 15 van de wereld. De Chinese pakte nog twee games, maar wist geen servicegame van Sabalenka te winnen. Sabalenka sloeg ‘maar’ drie aces, tegenover zes voor Zheng, die erg kwetsbaar was op haar tweede opslag.

Sabalenka (25) veroverde vorig jaar op de Australian Open haar eerste grandslamtitel. Toen was ze in drie sets ter sterk voor de Kazachse Jelena Rybakina. Net als vorig jaar deed ze onder neutrale vlag mee, in verband met de oorlog in Oekraïne.

Vorig jaar haalde Sabalenka op alle grand slams minimaal de laatste vier. Op de US Open was ze finaliste, op Roland Garros en Wimbledon haalde ze de halve eindstrijd.

De 21-jarige Zheng stond voor het eerst in de eindstrijd van een grand slam. Ze had de eerste Chinese winnares van een grand slam kunnen worden in tien jaar. In 2014 was Li Na de beste in Melbourne.

De Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, werd al in de derde ronde uitgeschakeld. Swiatek blijft ondanks de vroege uitschakeling de wereldranglijst aanvoeren, ondanks het vroege verlies. Sabalenka blijft tweede.