Veldrijdster Van Empel wint ook in Hamme

Veldrijdster Fem van Empel lijkt klaar om volgende week haar wereldtitel in het Tsjechische Tabor te verdedigen. De 21-jarige Brabantse was ook de sterkste in het Belgische Hamme, een cross om de X02 Badkamers Trofee. Ze vierde alweer haar zestiende zege van het seizoen.

Van Empel demarreerde vlak na de start. Ze nam al snel een ruime voorsprong en kwam solo over de finish. Nederlands kampioene Lucinda Brand eindigde als tweede, met een achterstand van ruim een minuut. Manon Bakker maakte met een derde plaats het Nederlandse podium compleet.

Van Empel verschijnt zondag nog aan de start voor de laatste wedstrijd in de wereldbeker in Hoogerheide. Daarna vertrekt ze richting Tsjechië voor de wereldtitelstrijd die voor komende zaterdag op het programma staat.