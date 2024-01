Zeiler Bos vervult ook op tweede dag WK bijrol

Zeiler Duko Bos heeft ook tijdens de tweede dag van het WK in de Ilca 7-klasse, voorheen bekend als de Laser-klasse, een bijrol vervuld. De Nederlander werd tijdens de derde en vierde race in Adelaide respectievelijk vijftiende en tiende.

Door zijn klasseringen staat Bos op de 39e plaats in het klassement. Hij bezette na de openingsdag de 31e positie. Er doen 152 zeilers mee.

Bos eindigde in augustus bij het WK in Den Haag als zevende en stelde daarmee voor Nederland een ticket veilig voor de Olympische Spelen van Parijs. Bos heeft al voldaan aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF en wordt na dit WK voorgedragen. Nederland mag per klasse één zeiler afvaardigen.