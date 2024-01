Canadese schaatsster Blondin troeft Schouten af op massastart

Schaatsster Irene Schouten heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City de zege op de massastart moeten laten aan Ivanie Blondin uit Canada. De olympisch kampioene werd in de sprint na zestien ronden verslagen door de Canadese. Valérie Maltais uit Canada werd derde.

Marijke Groenewoud trok de sprint aan voor ploeg- en landgenote Schouten. Blondin reed een strakkere laatste bocht en nam daarmee afstand van de Noord-Hollandse. Die kon dat niet meer goedmaken in de slotmeters. Groenewoud eindigde als vijfde.

In het wereldbekerklassement zijn Maltais en Blondin de Amerikaanse Mia Manganello gepasseerd. Maltais leidt met 231 punten. Schouten is vierde met 214 punten. Bij de wereldbekerwedstrijden in Quebec volgend weekend is de laatste wedstrijd voor het klassement van de massastart.