Geen titelprolongatie voor schaker Giri in Wijk aan Zee

Anish Giri heeft zijn titel in Tata Steel Chess niet kunnen prolongeren. De Nederlandse grootmeester verloor in de halve finales van de tiebreaks van het 17-jarige Indiase schaaktalent Dommaraju Gukesh. De Chinees Wei Yi schreef de 86e editie van het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee op zijn naam.

Vier schakers, onder wie de 29-jarige Giri, eindigden de 86e editie van het toonaangevende schaaktoernooi in Wijk aan Zee na dertien ronden klassiek schaken met 8,5 punten en deelden daarmee de eerste plaats. Een zelden voorkomende tiebreak tussen de vier schakers was nodig om de winnaar te bepalen.

In de beslissende partijen snelschaak begon Giri nog met een zege op Gukesh, maar de Indiër won de twee daaropvolgende partijen. Wei Yi rekende in de halve finales af met de Oezbeek Nodirbek Abdoessatorov en troefde in de finale Gukesh af.

Giri, de huidige nummer tien van de wereld, won vorig jaar in zijn dertiende deelname voor het eerst Tata Steel Chess, liefkozend het Wimbledon van het schaken genoemd. Dat jaar eindigde hij na de dertien reguliere ronden alleen bovenaan. Deze editie begon de Hagenaar zonder al te hoge verwachtingen aan het toernooi na een teleurstellend einde van 2023. Giri had zijn zinnen gezet op kwalificatie voor het Kandidatentoernooi, maar hij slaagde er niet in zich te plaatsen voor het toernooi in april in Toronto, waarin acht schakers uitmaken wie de Chinees Ding Liren mag uitdagen in een tweekamp om de wereldtitel.

De Nederlandse favoriet begon sterk aan het toernooi, maar na de eerste rustdag viel hij terug en moest hij vechten om zijn positie in de kop van het veld vast te houden. Hij kende een goede eindsprint met zeges op zijn landgenoten Jorden van Foreest en Max Warmerdam.

Snelschaken is niet de specialiteit van Giri. Op de WK’s rapid en blitz eind vorig jaar in Oezbekistan speelde hij geen rol van betekenis. In Tata Steel Chess van 2021 verloor hij de tiebreak om de eindzege van Van Foreest.