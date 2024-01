Giri houdt na winst op Warmerdam kans op eindzege Wijk aan Zee

Anish Giri heeft zijn laatste partij op het schaaktoernooi van Wijk aan Zee gewonnen. Hij was in de dertiende ronde met wit te sterk voor landgenoot Max Warmerdam. De titelverdediger heeft de eindzege nog niet binnen, want ook de Chinees Wey Yi won zijn laatste partij en kwam evenals Giri op 8,5 punten.

Wei Yi rekende met wit af met Vidit Santosh Gujrathi uit India, die bij het ingaan van de laatste ronde ook nog kandidaat was voor de eindoverwinning in Tata Steel Chess.

Giri is in ieder geval zeker van een plek in de tiebreak, evenals Gukesh Dommaraju. De Indiër kwam op 8,5 punten na winst op de Iraniër Parham Maghsoodloo. De Oezbeek Nodirkbek Abdoessatorov kan zich ook nog plaatsen voor de tiebreak, maar zijn partij tegen de Duitser Alexander Donchenko is nog bezig.