Hsieh wint met Mertens ook vrouwendubbelspel Australian Open

Tennisster Hsieh Su-wei heeft op de Australian Open na het gemend dubbelspel ook het vrouwendubbelspel gewonnen. De Taiwanese was samen met de Belgische Elise Mertens in de finale met 6-1 7-5 te sterk voor de Letse Jeļena Ostapenko en Ljoedmyla Kitsjenok uit Oekraïne. Hsieh en Mertens waren als tweede geplaatst in Melbourne.

Voor de 38-jarige Hsieh, die vrijdag met de Pool Jan Zielinski al het gemengd dubbel won, was het al haar zevende grandslamtitel in het vrouwendubbelspel. Ze won Wimbledon al vier keer en was twee keer de beste op Roland Garros.

De tien jaar jongere Mertens schreef voor de vierde keer een grand slam op haar naam. Drie jaar geleden won ze de Australian Open al met Aryna Sabalenka, die dit jaar het enkelspeltoernooi wist te winnen.