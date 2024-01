Lakers van James verslaan Warriors van Curry na dubbele verlenging

De basketballers van LA Lakers hebben in de NBA na een dubbele verlenging bij Golden State Warriors gewonnen. Het werd in het Chase Center na een meeslepende wedstrijd 145-144 voor de Lakers.

Na de reguliere speeltijd stond het 118-118, waarna er in de eerste ‘overtime’ geen beslissing viel. Beide teams kwamen daarin tot twaalf punten. In de tweede verlenging werd het 15-14 voor de Lakers.

Het ging in San Francisco vooral over de ontmoeting tussen LeBron James en Stephen Curry, twee van de beste basketballers van dit moment in de NBA. De twee hadden na afloop nog een onderonsje.

“Dat is iets waar ik met mijn kleinkinderen over kan praten, dat ik het heb opgenomen tegen een van de beste spelers die het spel ooit heeft gespeeld”, zei James tegen de NBA. Zijn coach, Darvin Ham, had ook genoten van de ontmoeting. “Ik probeer mezelf in de eerste plaats onder controle te houden als basketbalfan”, zei Ham.

“Ze zouden heel gelukkig moeten zijn bij de NBA. Dit was een geweldige basketbalwedstrijd. Twee legendes die het tegen elkaar opnamen. Het was leuk om er deel van uit te maken. We hebben het duel gewonnen omdat we karakter hebben getoond.”

James kwam tot 36 punten, Curry maakte er tien meer voor de thuisploeg. Beiden waren de topschutter van hun team.