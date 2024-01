Leerdam herstelt zich met zilver op tweede 1000 meter

Jutta Leerdam heeft zich op de tweede 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City met zilver hersteld van een tegenvallende 1000 meter van afgelopen vrijdag. De 25-jarige regerend wereldkampioene op de kilometer moest met 1.13,17 alleen de Amerikaanse Kimi Goetz voor laten gaan. Die won in 1.13,08. Femke Kok werd met 1.13,21 derde.

Leerdam versloeg in haar rit land- en ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong. Ze nam al een voorsprong bij de start en kruiste voor haar tegenstander in de laatste ronde. Rijpma-De Jong kwam tot 1.13,82 en werd zesde.

Kok kwam in de rit tegen de Amerikaanse Erin Jackson op de laatste kruising hard onderdoor. Omdat de Amerikaanse voor haar stilviel, moest Kok een slag laten lopen. Desondanks kwam ze tot de derde tijd, maar wel boven haar persoonlijk record van 1.12,87.

“Ik dacht dat ik er op de laatste kruising naartoe ging rijden, maar ze bleef voor me rijden en ik kon er niet omheen”, keek Kok bij de NOS terug op de kruising. “Daar verloor ik snelheid, dat is heel jammer. Je gaat met minder snelheid de laatste binnenbocht in, dat scheelt veel tijd”, aldus Kok, die voor de miscommunicatie excuses kreeg van Jackson.

Leerdam eindigde afgelopen vrijdag op de eerste 1000 meter op het snelle Amerikaanse ijs op een teleurstellende elfde plaats. De schaatsster vertelde na afloop dat ze veel hinder ondervindt van een probleem aan haar linkerenkel, waardoor ze haar kracht niet goed kwijt kan op het ijs en verkrampt rondrijdt. “Ik heb er geen plezier meer in”, zei ze zelfs, enkele weken voor de WK afstanden, waar ze haar titel op de 1000 meter wil verdedigen.

De Japanse Miho Takahgi, die vrijdag de eerste 1000 meter had gewonnen in 1.12,77 en een dag later ook de 1500 meter won, had zich afgemeld.

Isabel Grevelt won eerder op de avond de B-groep. Dat deed ze in een nieuw persoonlijk record van 1.13,78.