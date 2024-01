Nieuw-Zeelander Pithie wint Cadel Evans Great Ocean Road Race

De Nieuw-Zeelandse wielrenner Laurence Pithie (Groupama – FDJ) heeft na een sprint van een kleine kopgroep de Cadel Evans Great Ocean Road Race gewonnen. De eendagskoers, vernoemd naar de Tour-winnaar van 2011 en de wereldkampioen van 2009, was de laatste WorldTour-wedstrijd van de Australische tour, de start van het wielerseizoen.

Een groot deel van het wielerpeloton bleef na de zesdaagse Tour Down Under nog een week langer in Australië voor de Cadel Evans Great Ocean Road Race, een koers in Geelong.

In een spannende sprint was Pithie net iets sneller dan de Eritreeër Natnael Tesfatsion (Lidl – Trek). Georg Zimmermann, een Duitser van Intermarché – Wanty, finishte als derde. Het was de tweede profzege voor de 21-jarige Pithie, die vorig jaar op een vergelijkbare manier zijn eerste overwinning had geboekt in de Franse eendagskoers Cholet – Pays de la Loire.