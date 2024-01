Roest verbreekt Nederlands record van Kramer op 5000 meter

Patrick Roest heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City in een nieuw Nederlands record de 5000 meter op zijn naam geschreven. Met 6.02,98 dook de 28-jarige Lekkerkerker onder de tijd van 6.03,32, die Sven Kramer in 2007 had neergezet.

Met een snelle slotronde versloeg Roest de Italiaan Davide Ghiotto die tweede werd in 6.04.23. Ted-Jan Bloemen uit Canada werd derde in 6.06,88.

De 6.02,98 is nog ruim boven het wereldrecord van de Zweed Nils van der Poel. De olympisch kampioen reed zijn toptijd van 6.01,56 in 2021 op het snelle ijs in Salt Lake City.