Schaatser Nuis met brancard van het ijs na val achter de finish

Schaatser Kjeld Nuis is bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City na een harde val uit voorzorg met de brancard van het ijs gegaan. De 34-jarige Zuid-Hollander kwam vlak na de finish van zijn rit op de 1000 meter ten val en vloog met nog redelijk hoge snelheid in de boarding.

Nuis bleef lang liggen op het ijs, waar de medische hulpverleners kwamen toegesneld en hem hielpen nek en hoofd te stabiliseren. Hij werd daarna met een brancard van het ijs gebracht. Volgens informatie van de NOS zou Nuis duizelig zijn en last hebben van zijn nek.

Nuis was de afgelopen dagen niet fit. Hij ging wel van start vrijdag op de eerste 1000 meter in Salt Lake City, maar ging niet voluit. Een dag later meldde hij zich af voor de 1500 meter. Op de tweede 1000 meter reed hij met 1.06,81 de vierde tijd. Vlak na de finish ging Nuis onderuit nadat hij over een blokje schaatste.