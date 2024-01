Schaatser Stolz wint tweede 1000 meter nipt voor Prins

Schaatser Jordan Stolz heeft twee dagen na zijn wereldrecord ook de tweede 1000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City op zijn naam geschreven. De 19-jarige Amerikaan was op het snelle ijs in Salt Lake City met 1.06,32 langzamer dan zijn wereldrecord van vrijdag, maar bleef Tim Prins nipt voor. Het brons ging naar Tatsuya Shinhama vlak voor Kjeld Nuis.

Prins verbeterde zichzelf flink in de rit tegen Marten Liiv uit Estland. Hij kwam tot 1.06,40 en was daarmee sneller dan Tatsuya Shinhama die eerder 1.06,72 had gereden in de rit tegen Jenning de Boo. De Boo dook ook voor het eerst onder de 1.07. Met 1.06,95 werd de Nederlands kampioen zesde.

Nuis, die de afgelopen dagen niet fit was en zijn eerste 1000 meter liet lopen, had zich een dag later afgemeld voor de 1500 meter. Op de tweede 1000 meter reed hij met 1.06,81 de vierde tijd. Vlak na de finish ging Nuis hard onderuit. Hij moest uit voorzorg met een brancard van het ijs worden gehaald.