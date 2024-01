Schaatssters verzekeren zich van ticket ploegachtervolging op WK

De Nederlandse schaatssters hebben zich bij de wereldbeker in Salt Lake City verzekerd van een startbewijs voor de ploegachtervolging op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary. Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud versloegen in de B-groep Zuid-Korea in een tijd van 2.53,42. Dat was sneller dan de winnende tijd van Canada eerder op de dag in de A-groep (2.54,07).

De Nederlandse schaatssters moesten uitkomen in de B-groep, nadat ze bij de vorige wereldbekerwedstrijd op de ploegachtervolging in Polen waren gediskwalificeerd, omdat Beune haar transponders, die voor de tijdmeting zorgen, niet om had.

De eerste zeven landen in het wereldbekerklassement kwalificeerden zich voor de WK afstanden. Het achtste en laatste ticket ging naar het land dat daarna de snelste tijd had gereden in de wereldbekerwedstrijden. Met de tijd waarmee Beune, Schouten en Groenewoud wonnen in de B-groep hebben ze aan die laatste eis voldaan.