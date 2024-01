Sinner eerste Italiaanse grandslamwinnaar bij mannen sinds 1976

Jannik Sinner, die zondag de Australian Open op zijn naam schreef, is de eerste Italiaanse winnaar van een grandslamtoernooi bij de mannen sinds 1976. Bijna een halve eeuw geleden won Adriano Panatta op Roland Garros. Nooit eerder wist een Italiaan de Australian Open te winnen.

Bij de vrouwen kenden de Italiaanse tennissers de afgelopen jaren wel grandslamsuccessen. Flavia Pennetta won in 2015 de US Open en in 2010 was Francesca Schiavone de beste op Roland Garros.

Italië wist vorig jaar de Daviscup te winnen. Onder aanvoering van Sinner werd Australië in de finale verslagen.

Sinner was zondag in de finale van de Australian Open in vijf sets te sterk voor Daniil Medvedev. De Italiaan kwam terug van een achterstand van 2-0 in sets.