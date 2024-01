Sinner pakt op Australian Open eerste grandslamtitel na vijfsetter

De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel veroverd. De nummer 4 van de wereld kwam in de finale tegen de Rus Daniil Medvedev terug na een 2-0-achterstand in sets: 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

De vijfsetter duurde 3 uur en 44 minuten. Sinner maakte het af op zijn eerste wedstrijdpunt met een harde forehand langs de lijn. De Italiaan ging vervolgens gestrekt op de baan liggen, waarna hij werd opgezocht door de wat moegestreden Medvedev.

Laatstgenoemde maakte in de beginfase direct een goede indruk. Waar hij er normaal gesproken een vrij behoudende tactiek op nahoudt, zocht hij veelvuldig al snel de aanval. Dat leek Sinner enigszins te verrassen en de Italiaan oogde wat onwennig.

Het was ook Medvedev die, bij 1-1, voor het eerst de servicegame van zijn tegenstander wist te winnen. Hij hield die voorsprong vast en benutte bij 5-3 zijn derde setpunt, op de opslag van Sinner, die de set in stijl afsloot met een afzwaaier.

In de tweede set probeerde Sinner zich te herpakken, maar hij slaagde daar niet in. De nummer 4 van de wereld had ondanks dat hij veelvuldig contact zocht met zijn coaches nog altijd geen antwoord op het spel van de vaste Medvedev, die uitliep naar een 5-1-voorsprong.

Het publiek vreesde voor een eenzijdige wedstrijd en koos de kant van Sinner, die één break ongedaan maakte. De Italiaan kreeg zelfs een kans om een tweede break op een rij te plaatsen, maar Medvedev speelde zijn beste tennis toen het moest en besloot de set met een sterke forehand.

Sinner wist zich echter in de wedstrijd te knokken en plaatste een break bij 5-4 in de derde set, direct goed voor setwinst. Medvedev ging steeds vermoeider ogen, terwijl het vertrouwen bij de Italiaan – die aanzienlijk kortere wedstrijden had gespeeld – groeide. Sinner wist een vijfde set af te dwingen en daarin kwam Medvedev er niet meer aan te pas.

Bij 5-3 mocht Sinner serveren voor de titel. Hij kwam op 30-0, maar verloor vervolgens twee punten op een rij. De debutant in een grandslamfinale hield zijn zenuwen echter in bedwang en bleef agressief spelen. Dat werd beloond.

Voor de 27-jarige Medvedev was het zijn derde verloren finale in Melbourne. In 2021 verloor hij van Novak Djokovic en in 2022 moest hij zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. Tegen Nadal stond Medvedev ook met 2-0 in sets voor.

Medvedev en Sinner komen over twee weken in actie op het ABN AMRO Open in Rotterdam. Daar stonden ze vorig jaar ook tegenover elkaar in de eindstrijd.