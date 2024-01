Sinner werd steeds sterker in Melbourne en voelde zich er thuis

Jannik Sinner zag zichzelf de afgelopen twee weken steeds sterker worden tijdens de Australian Open, het tennistoernooi waar hij zijn eerste grandslamtitel veroverde. Illustratief was daarom ook wel dat hij in de finale tegen Daniil Medvedev een achterstand van 2-0 in sets omboog in een zege: 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

“We proberen elke dag beter te worden, zelfs tijdens het toernooi zoeken we manieren om nóg sterker te worden”, zei Sinner (22) in zijn speech tegen zijn coaches. “Jullie begrijpen me, al is dat niet altijd makkelijk voor jullie, want ik ben soms nog best jong in mijn gedrag.”

Sinner had lange tijd weinig in te brengen tegen de agressief spelende Medvedev, maar hij wist de Rus toch te verslaan. “Iedere wedstrijd tegen jou vind ik weer iets waarop ik me kan verbeteren. Je maakt me steeds weer een betere tennisser. Het is bewonderenswaardig hoe je voor iedere bal gaat en ik hoop dat je ooit deze beker ook in ontvangst mag nemen.”

De Italiaan werd gesteund door vele Italiaanse fans en ook het Australische publiek was op zijn hand. “Jullie laten me thuis voelen. Het wordt niet voor niets de Happy Slam genoemd en het is een geweldige plek om te zijn. In Europa ligt er sneeuw en waar mijn ouders zitten is het -20, terwijl wij hier lekker tennissen in de zon.”

Sinner richtte zich na zijn primeur tot zijn ouders, die er niet bij waren in Melbourne. “Ik zou iedereen mijn ouders toewensen. Ik heb ook andere sporten gedaan, maar ze hebben me altijd de keuze gegeven en nooit druk uitgeoefend. Ik zou willen dat dat voor iedereen in de wereld geldt.”

Sinner, die ruim 1,9 miljoen euro aan prijzengeld mag bijschrijven, blijft na zijn titel de nummer 4 van de wereld.