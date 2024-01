Tennisster Hartono bereikt hoofdtoernooi in Thailand

Tennisster Arianne Hartono heeft zich op een WTA-toernooi in de Thaise stad Hua Hin verzekerd van een plek in het hoofdschema. De nummer 2 van Nederland versloeg in de tweede en laatste kwalificatieronde de Australische Daria Saville, de nummer 152 van de wereld: 7-5 6-3. Hartono staat vier plekken hoger op de wereldranglijst.

De 27-jarige Hartono wist zich begin dit jaar niet te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Ze verloor in Melbourne in de tweede kwalificatieronde.

De tegenstander van Hartono in het hoofdtoernooi is nog niet bekend.