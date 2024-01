De Belg Gerben Thijssen heeft zondag de Trofeo Palma gewonnen, het slotstuk van een wielervijfdaagse op Mallorca. De renner van Intermarché-Wanty versloeg na 150 kilometer de Noor Alexander Kristoff en de Nederlander Marijn van den Berg in de sprint. Van den Berg, die uitkomt voor EF Education – EasyPost, was eerder in de week al een keer als vierde geëindigd.

Voor Thijssen is het zijn achtste profzege, zijn eerste dit seizoen.