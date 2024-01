Topfavorieten Van der Poel en Van Empel in selectie WK veldrijden

Bondscoach Gerben de Knegt mikt op de WK veldrijden begin februari in het Tsjechische Tabor op niets minder dan het goud bij de elitemannen en -vrouwen. Mathieu van der Poel en Fem van Empel verdedigen hun regenboogtrui en zijn topfavoriet om de begeerde kampioenstrui opnieuw te veroveren.

De Knegt ziet echter ook volop medaillekansen bij de beloften en junioren. “Ik denk dat we echt met ambitie kunnen afreizen naar Tabor, ik ben hoopvol gestemd”, zegt hij in een persbericht van de wielerbond.

Bij de mannen is Van der Poel huizenhoog favoriet om voor de zesde keer de wereldtitel in het veldrijden te veroveren. De Sportman van het Jaar, die vorig jaar ook wereldkampioen op de weg werd, zegevierde deze winter in twaalf van de dertien crosses waar hij aan de start kwam en meestal met grote overmacht.

Bij de vrouwen reed Van Empel dit seizoen al zeventien overwinningen bij elkaar. Toch ziet De Knegt haar niet als enige Nederlandse favoriet. “We hebben met Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand vier kandidaten voor de wereldtitel in huis, die allemaal minimaal podiumwaardig zijn”, zegt de bondscoach. “Internationaal zien we wel steeds meer nieuwe namen uit andere landen, maar normaal gezien moeten we ook in deze categorie voor het hoogst haalbare kunnen gaan. We zijn gebaat bij een harde koers waarbij de sterkste renners boven komen drijven.”

Nederland zal niet deelnemen aan de teamrelay op 2 februari. De Knegt heeft besloten erop te focussen iedereen zo fris mogelijk aan de start te laten verschijnen van de individuele kampioenschappen.

Vrouwen: Ceylin del Carmen Alvarado, Fem van Empel, Puck Pieterse, Lucinda Brand, Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Denise Betsema en Aniek van Alphen.

Mannen: Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Mathieu van der Poel, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Corné van Kessel en Mees Hendrikx.