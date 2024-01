Van der Poel wint ook laatste veldrit voor WK

Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide de laatste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck reed op het parcours waar hij vorig jaar zijn vijfde wereldtitel veroverde in de slotfase weg uit een groep concurrenten. Van hen finishte Nederlands kampioen Joris Nieuwenhuis als tweede, voor zijn land- en teamgenoot Pim Ronhaar.

Voor Van der Poel, zaterdag nog de beste in het Belgische Hamme, was het zijn twaalfde overwinning in dertien optredens deze winter.

De eindzege in de wereldbeker was voor Eli Iserbyt. De Belg van Pauwels Sauzen – Bingoal werd vijfde in Hoogerheide.

Volgende week zondag is het WK in het Tsjechische Tabor. Van der Poel geldt uiteraard als de topfavoriet.