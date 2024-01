Van Empel sluit wereldbekerseizoen in Hoogerheide af met zege

Veldrijdster Fem van Empel heeft in Hoogerheide de veertiende en laatste wedstrijd om de wereldbeker gewonnen. Voor de wereldkampioen van Visma – Lease a Bike was het haar zeventiende zege van het seizoen. De tweede plaats was verrassend voor de Hongaarse Kata Blanka Vas. Nederlands kampioene Lucinda Brand finishte als derde.

De eindzege in de wereldbeker was voor Ceylin del Carmen Alvarado. De Rotterdamse van Alpecin-Deceuninck was al zeker van de winst en finishte, vermoedelijk gehinderd door rugklachten, als vijftiende. Van Empel had zaterdag nog een cross in het Belgische Hamme gewonnen.

Zaterdag verdedigt Van Empel haar titel op het WK in het Tsjechische Tabor. “Het geeft uiteraard een goed gevoel om een week voor het WK twee keer te winnen. Het is een ongelooflijk seizoen tot nu toe, ik hoop dat zaterdag de kers op de taart volgt”, vertelde de 21-jarige Brabantse in het flashinterview.

Van Empel voerde meteen na de start het tempo op en zag aanvankelijk alleen Brand volgen. Puck Pieterse, normaal vaak in de buurt van de wereldkampioen, was ziek geweest en had geen goede dag. In de slotfase sloot Vas aan bij het leidende tweetal. Op de trappen kort voor de finish plaatste Van Empel haar aanval. “Blanka en Lucinda waren heel sterk en ik wist dat ik als eerste het asfalt op moest draaien”, keek de winnares terug. “Het enige dat ik kon doen, was zo snel mogelijk die trappen oprennen.”

Van Empel reist al vroeg in de week naar Tabor. “Ik ga het parcours goed verkennen en dan is het een kwestie van gezond blijven en hopen dat zaterdag alles op zijn plaats valt.”