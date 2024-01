Vierde Europese titel Franse handballers na zege op Denemarken

De Franse handballers zijn voor de vierde keer Europees kampioen geworden. De regerend olympisch kampioen won in de finale van het EK in Duitsland van regerend wereldkampioen Denemarken na verlenging met 33-31.

Frankrijk veroverde eerder Europees goud in 2006, 2010 en 2014. De ploeg van bondscoach Guillaume Gille bereikte ongeslagen de finale. In de halve finales op vrijdag had het Zweden verslagen.

In de finale in Keulen ging de strijd tussen de twee handbalgrootmachten gelijk op. Bij rust was de stand 14-14, in de reguliere speeltijd scoorde Ludovic Fabregas vlak voor het eindsignaal en bracht hij Frankrijk op gelijke hoogte met Denemarken: 27-27.

Met twee goals van Dika Mem namen de Fransen in de verlenging ineens een voorsprong van twee goals en die gaven ze niet meer uit handen. Fabregas was topscorer aan Franse zijde met acht treffers. Bij de Denen was sterspeler Mikkel Hansen goed voor negen treffers.

Denemarken won onder meer van Nederland in de hoofdronde (39-27). Oranje kon op het EK na sterke optredens in de groepsfase niet meer verrassen in de hoofdronde. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson liet de kans liggen om zich te plaatsen voor het olympische kwalificatietoernooi en is er daardoor komende zomer in Parijs niet bij. De ploeg eindigde het EK op de twaalfde plaats.