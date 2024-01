Dressuurbondscoach rekent op olympisch succes met Gal en Van Liere

Dressuurbondscoach Patrick van der Meer gaat ervan uit dat hij komende zomer op de Olympische Spelen kan beschikken over zijn twee topruiters Dinja van Liere en Edward Gal. Hun terugkeer vergroot de kans op een eerste Nederlandse olympische dressuurmedaille sinds 2012 aanzienlijk. “Als de combinaties die we hebben in vorm zijn, dan hebben we zeker een reële kans”, zei Van der Meer na de wereldbekerwedstrijd in Amsterdam, een half jaar voor de Spelen.

Gal (53) en Van Liere (33) waren er dit weekend in de Amsterdamse RAI nog niet bij. Drievoudig wereldkampioen Gal is op de weg terug na een sabbatical van bijna twee jaar. De snel opgekomen Van Liere kampte met blessures bij haar paarden Hermès en Hartsuijker en maakt naar verwachting begin maart in Den Bosch weer haar opwachting.

“Ik reken zeker op Dinja. Zij heeft straks drie paarden die er klaar voor zijn”, zei Van der Meer over Van Liere, die in 2022 in Herning verraste met twee keer individueel WK-brons. De Zeeuwse zou ook meedoen aan de Spelen van 2021, maar door een administratieve fout ging dat niet door. “Er moet echt iets met Dinja zelf gebeuren wil ze er nu niet bij zijn”, gaf Van der Meer aan.

Gal, drievoudig wereldkampioen van 2010, nam na de Spelen van Tokio een pauze door motivatieproblemen. Met een vijfde plaats in de special was de veteraan op de afgelopen Spelen de beste Nederlander van het dressuurteam. Van der Meer zegt met Gal in gesprek te zijn en rekent op zijn terugkeer. “We hebben het duidelijk besproken en hopen dat hij zich straks weer voor 300 procent wil inzetten om naar Parijs te gaan.”

Op de vorige Spelen vormde Gal een team met Hans Peter Minderhoud en Nederlands kampioene Marlies van Baalen. Zij staan evenals onder anderen Marieke van der Putten – in Amsterdam de beste Nederlandse met de zevende plek in de kür op muziek – op de 13-koppige voorlopige kandidatenlijst. “Ik ben heel blij met Marlies en Marieke, zij laten een hele goede stijgende lijn zien”, zei Van der Meer over hun optreden bij de wereldbeker in de RAI.

De 63e editie van Jumping Amsterdam vormde voor de bondscoach de start van de voorbereiding op de Spelen. “Ik was hier bezig om paarden te scouten en te zien. Het is een mooie ervaring voor paarden om in zo’n atmosfeer te presteren, maar het outdoorseizoen vormt toch wel de echte route naar Parijs.”

Voor Van der Meer zijn de NK in Ermelo (mei) en de internationale wedstrijd in Rotterdam (juni) de belangrijkste meetmomenten. Daarna maakt hij zijn team van vier bekend, van wie drie hun opwachting zullen maken op de Spelen.