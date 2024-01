Griekspoor terug in top 30 wereldranglijst tennis

Tennisser Tallon Griekspoor is terug in de top 30 van de wereldranglijst. Hij klom na de Australian Open twee posities, van de 31e naar de 29e plek. Griekspoor bereikte op het grandslamtoernooi van Melbourne de derde ronde. Daarin verloor hij van de Fransman Arthur Cazaux.

Botic van de Zandschulp leverde een aantal posities in. Hij zakte van de 59e naar de 63e plaats. Van de Zandschulp boog op de Australian Open in de eerste ronde voor de latere winnaar van het toernooi, de Italiaan Jannik Sinner.

Jesper de Jong maakte een flinke sprong omhoog. Hij steeg 22 posities en is nu de nummer 139 van de wereldranglijst. De Jong speelde op de Australian Open voor het eerst in het hoofdtoernooi van een grand slam. Sinner stuitte hem in de tweede ronde.

In de top van de ATP-ranking veranderde niets. Novak Djokovic blijft de nummer 1, voor Carlos Alcaraz en Daniil Medvedev. Sinner scoorde een bak punten met zijn eindzege in de Australian Open, maar behield desondanks de vierde plaats.

De Chinese Qinwen Zheng, die de finale haalde van de Australian Open, stormde de top 10 binnen op de wereldranglijst van de vrouwen. Ze klom van de 15e naar de 7e plek. Iga Swiatek, die al vroeg in het toernooi werd uitgeschakeld, handhaafde zich toch nog op de eerste plaats. Aryna Sabalenka, die haar titel in Melbourne prolongeerde, bleef op de tweede plaats staan. Coco Gauff, die de halve finales haalde, won een plekje en is de nieuwe nummer 3.

Arantxa Rus, de hoogst genoteerde Nederlandse, steeg van de 45e naar de 43e plek.