Kunstschaatsster Valieva 4 jaar geschorst en is gouden plak kwijt

Het hof van sportarbitrage CAS heeft kunstschaatsster Kamila Valieva voor vier jaar geschorst. De straf gaat in vanaf 25 december 2021. De 17-jarige Russin raakt alle titels kwijt die ze sindsdien heeft gewonnen, inclusief de gouden medaille bij de landenwedstrijd van de Olympische Spelen van Beijing.

Valieva testte in december 2021 positief tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen op de Spelen in Beijing. In die wedstrijd maakte ze als eerste kunstrijdster een viervoudige sprong. Na een spoedzitting door het CAS mocht ze, hangende het onderzoek, in Beijing ook op het individuele toernooi uitkomen.

De disciplinaire commissie van het Russische antidopingagentschap (Rusada) kwam maanden later tot een uitspraak in de dopingzaak. Valieva had een overtreding begaan waarvoor ze “geen schuld of nalatigheid” droeg en om die reden werd ze niet bestraft. Het mondiale antidopingbureau WADA en de internationale schaatsunie ISU vochten die uitspraak aan bij het CAS. Ook WADA eiste een schorsing van vier jaar.