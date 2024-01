Mondiale nummer 1 dubbelspel Bopanna (43) naar Rotterdam

Tennisser Rohan Bopanna doet over twee weken mee aan het dubbelspeltoernooi van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Indiër is vanaf maandag de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. De 43-jarige Bopanna won afgelopen weekend met de Australiër Matthew Ebden de Australian Open.

Bopanna is de oudste winnaar van een grandslamtoernooi bij de mannen ooit. Bovendien was er nooit een oudere nummer 1 bij de mannen. Hij oogstte de afgelopen week veel lof van prominenten uit de tenniswereld. Onder anderen Boris Becker sprak zijn waardering uit voor de bijzondere prestatie van de veteraan.

Vorig jaar haalden Bopanna en Ebden de finale van het dubbelspel in Ahoy. De Kroaat Ivan Dodig en Austin Krajicek uit de Verenigde Staten pakten de titel.

Het volledige deelnemersveld van het dubbelspel is nog niet bekendgemaakt.