‘Ongelukkige’ val zonder gevolgen voor schaatser Nuis

Schaatser Kjeld Nuis heeft geen letsel overgehouden aan zijn ‘ongelukkige’ val zondag bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Dat meldt zijn team Reggeborgh op Instagram.

“Kjeld Nuis kwam gisteravond ongelukkig ten val na zijn 1000 meter. Kjeld maakt het naar omstandigheden goed. Hij is grondig onderzocht in het ziekenhuis en op de foto’s zijn geen afwijkingen gevonden”, aldus Reggeborgh.

De 34-jarige drievoudig olympisch kampioen ging vlak na de finish van zijn rit onderuit en vloog met nog redelijk hoge snelheid in de boarding. Hij bleef lang liggen op het ijs, waar de medische hulpverleners kwamen toegesneld en hem hielpen nek en hoofd te stabiliseren. Hij werd daarna met een brancard van het ijs gehaald.

Het is nog niet duidelijk of Nuis komend weekeinde zal meedoen aan de wereldbekerwedstrijden in Quebec City. Voor de WK afstanden heeft Nuis zich gekwalificeerd op de 1000 meter en 1500 meter. De WK vinden plaats van 15 tot en met 18 februari in het Canadese Calgary.