Routinier Degenkolb (35) fietst langer door bij dsm-firmenich

Wielrenner John Degenkolb heeft zijn contract bij dsm-firmenich verlengd. De 35-jarige Duitser is nog tot en met 2025 te bewonderen in het shirt van de ploeg.

Degenkolb won in dienst van het team in 2015 de klassiekers Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. Hij schreef ook etappes in de grote rondes op zijn naam.

Tussen 2017 en 2022 reed Degenkolb voor andere ploegen, maar de afgelopen twee jaar was hij terug op het oude nest. Vorig jaar maakte hij nog indruk in Parijs-Roubaix. Hij zat in de kopgroep, maar crashte ongelukkig en eindigde als zevende.

“Hij is op de fiets nog altijd een belangrijk onderdeel van het team, terwijl hij ook naast de fiets steeds belangrijker wordt”, zegt hoofdcoach Rudi Kemna op de website van het team. “Hij is een échte cultuurdrager in de ploeg en daarbij een zeer ervaren renner die de groep altijd motivatie, energie en verantwoordelijkheidsgevoel brengt.”