Sinner zegt na titel Australian Open tennistoernooi Marseille af

Australian Open-kampioen Jannik Sinner heeft zich afgemeld voor het ATP-toernooi van Marseille dat volgende week maandag van start gaat. De organisatie van het tennistoernooi maakte de afmelding via X bekend.

Sinner veroverde zondag in Melbourne zijn eerste grandslamtitel door de Rus Daniil Medvedev in de finale in vijf sets te verslaan. De Italiaan staat ook op de deelnemerslijst van het ABN AMRO Open dat vlak na het toernooi in Marseille begint. De Italiaan verloor vorig jaar de finale in Rotterdam van Medvedev. De Rus is ook vastgelegd door toernooidirecteur Richard Krajicek en verdedigt zijn titel in Rotterdam (10 tot en met 18 februari).

De organisatie in Marseille hoopt de Duitser Alexander Zverev nog vast te leggen. Zverev werd in Melbourne in de halve finale uitgeschakeld door Medvedev.