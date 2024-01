Directeur tennisbond Erik Poel vertrekt na elf jaar

Algemeen directeur Erik Poel van de Nederlandse tennisbond legt eind dit jaar zijn functie neer. Hij heeft dan elf jaar aan het roer gestaan van de KNLTB. Dat meldde de tennisbond dinsdag in een persbericht.

Poel begon in januari 2014 als algemeen directeur van de KNLTB. Hij stelt met trots terug te kijken op het afgelopen decennium waarin de tennisbond verder professionaliseerde. “Als KNLTB staan we er zeer gezond voor en ik ben trots op het team van mensen dat dit mogelijk heeft gemaakt. In 2024 bestaan we 125 jaar, wat mij betreft een geschikt moment om het stokje over te dragen”, aldus Poel in het communiqué van de bond.

De belangrijkste wapenfeiten van Poel betreffen de realisatie van het Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen in 2019 en de fusie met de Nederlandse Padelbond.

Voorzitter Roger Davids van de tennisbond dankt de directeur voor zijn inspanningen in de afgelopen tien jaar. “We zijn enorm dankbaar voor de wijze waarop Erik leiding heeft gegeven aan de KNLTB. De dienstverlening is sterk verbeterd, het aantal leden is de laatste jaren flink toegenomen, het jaarbudget is gegroeid van 15 naar 25 miljoen euro en we hebben mooie sportieve successen beleefd”, aldus de KNLTB-voorzitter.