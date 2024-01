IOC kent goud van Valieva toe aan Amerikaanse kunstschaatsers

De gouden olympische medaille die de Russische kunstschaatsers zijn kwijtgeraakt door de schorsing van Kamila Valieva, gaat naar de Verenigde Staten. Het Internationaal Olympisch Comité heeft dat laten weten aan het Amerikaanse olympisch comité.

De Amerikaanse kunstschaatsbond plaatst op X al een foto van het team met daarbij de gouden plak. “We zijn bijzonder trots op onze olympisch kampioenen van 2022”, meldde de bond, om daarna alle namen van de schaatsers te noemen.

Het hof van sportarbitrage CAS bracht maandag, twee jaar na de Winterspelen van Beijing, het vonnis in de dopingzaak van Valieva naar buiten. Ze is voor vier jaar geschorst. De straf is met terugwerkende kracht ingegaan vanaf 25 december 2021. De 17-jarige Russin raakt alle titels kwijt die ze sindsdien heeft gewonnen, inclusief de gouden medaille bij de landenwedstrijd van de Spelen in Beijing.

Valieva testte in december 2021 positief tijdens de Russische nationale kampioenschappen, maar het resultaat werd pas op 8 februari 2022 bekendgemaakt, een dag nadat ze met het Russische team de landenwedstrijd had gewonnen.