Schaatser Nuis slaat wereldbeker Quebec over na val

Schaatser Kjeld Nuis slaat de wereldbekerwedstrijden in Quebec over na zijn val afgelopen zondag in Salt Lake City. De 34-jarige schaatser laat via Instagram weten niet deel te nemen aan de wedstrijden die vanaf aanstaande vrijdag beginnen op het Canadese ijs. Hij richt zich op de WK afstanden die van 15 tot en met 18 februari plaatsvinden in Calgary in Canada.

“Het is een pijnlijke en moeilijke beslissing”, schrijft Nuis op Instagram. “Maar ik moet nu een slimme keuze maken en naar mijn gezondheid luisteren.” Nuis laat weten dat hij oké is en hij bedankt iedereen voor de berichten. “Op naar het WK in Calgary”, sluit hij af.

Zijn ploeg Reggeborgh liet eerder op de dag weten dat Nuis geen letsel had overgehouden aan zijn val zondag. “Kjeld maakt het naar omstandigheden goed. Hij is grondig onderzocht in het ziekenhuis en op de foto’s zijn geen afwijkingen gevonden”, aldus de ploeg op Instagram.

Nuis schaatste in Salt Lake City de vierde tijd op de 1000 meter, maar kwam na de finish, nadat hij op een blokje reed, hard ten val. Hij werd daarna met een brancard van het ijs gehaald.