VVV-Venlo huurt Van Crooij (Sparta) en Robberechts (Fortuna)

Doelman Delano van Crooij keert voor de tweede keer terug bij VVV-Venlo. De 32-jarige keeper wordt door de nummer 9 van de eerste divisie voor de rest van het seizoen gehuurd van Sparta, waar zijn contract komende zomer afloopt.

“Ik wilde heel graag terugkeren in Venlo en weer dicht bij mijn familie zijn. Daarom ben ik heel blij dat VVV interesse toonde en dat we samen met Sparta tot deze oplossing zijn gekomen”, zei Van Crooij op de website van VVV. “Het voelt goed om weer terug te zijn bij VVV en ik hoop dat ik de club kan helpen om succesvol te zijn.”

Van Crooij speelde in de jeugd bij VVV en zat daarna tot en met 2011 bij de selectie. Na een periode bij onder meer PEC Zwolle keerde hij in 2015 voor de eerste keer terug in Venlo. De laatste twee jaar stond hij onder contract bij Sparta, maar kwam hij niet in actie in de Eredivisie.

VVV haalde dinsdag ook Milan Robberechts van Fortuna Sittard. De 19-jarige aanvaller speelt eveneens de rest van het seizoen op huurbasis in Venlo. Hij verruilde vorige zomer KV Mechelen voor Sittard en speelde tien wedstrijden in de Eredivisie.